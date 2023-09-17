Топ-генерал США: Збитий китайський аеростат таки не збирав розвідувальних даних

Китайський аеростат, збитий над територією США на початку лютого, мав спеціальні датчики для збору розвідувальних даних, але вони так і не були активовані під час польоту над континентальними Штатами.

Про це в інтерв’ю телеканалу CBS заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії СШ генерал Марк Міллі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Міллі, розвідка США "з високим ступенем достовірності", вважає, що аеростат не передавав Китаю таємних відомостей. Він, однак, назвав апарат "шпигунським" і уточнив, що він мав пристрої для збору розвідданих.

Після того, як військово-морський флот США підняв рештки аеростату з дна Атлантичного океану, технічні експерти виявили, що його датчики під час перебування над континентальною частиною Сполучених Штатів жодного разу не були активовані.

Американські військові мають кілька версій того, як китайська куля опинилась над американською територією. Одна з них полягає в тому, що вона відхилилась від курсу через сильні вітри, характерні для великих висот.

Міллі відповів: "Я б сказав, що це була шпигунська куля, яка, як ми знаємо з високим ступенем впевненості, не отримувала ніяких розвідувальних даних і не передавала їх назад до Китаю".

Американські винищувачі на початку лютого збили китайський шпигунський аеростат, який залетів на територію США. Через інцидент державний секретар США Ентоні Блінкен переніс свій візит до КНР.

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.

Відтоді контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.