Тайвань перед выборами замечает все больше китайских аэростатов

Министерство обороны Тайваня в субботу, 6 января, обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против своих жителей из-за запуска серии аэростатов, замеченных вблизи или над островом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Начиная с декабря, Тайвань фиксировал несколько случаев полета китайских аэростатов над Тайваньским проливом, а на этой неделе несколько воздушных шаров пролетели над островом вблизи крупных авиабаз. Анализ тайваньского Минобороны показал, что аэростаты были частью тактики Китая "в попытке использовать психологическую войну, чтобы повлиять на моральное состояние наших людей".

За последние 24 часа Тайвань обнаружил еще два китайских аэростата, один из которых ненадолго пролетел над крайней северной точкой острова.

Оборонное ведомство острова считает, что аэростаты предназначены прежде всего для мониторинга погоды, но траектории их пролёта представляют "серьёзную угрозу" безопасности международной авиации.

В течение последних четырех лет Тайвань жалуется на активизацию военных действий Китая, в частности регулярные пролеты китайских истребителей над Тайваньским проливом и их попадание в зону идентификации тайваньской противовоздушной обороны.

Особенно пристальное внимание Тайбэя объясняется грядущими президентскими и парламентскими выборами, которые должны состояться 13 января. Тайвань не раз утверждал, что КНР пытается вмешиваться в выборы, чтобы добиться избрания лояльных к Пекину представителей.

В Министерстве обороны Китая ранее отказались комментировать инциденты с аэростатами.

Как известно, возможность использования КНР аэростатов для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале 2023 года. Тогда США сбили над своей территорией китайский воздушный шар, который подозревали в сборе разведывательных данных.