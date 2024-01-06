Британський депутат іде у відставку через наміри уряду збільшити видобування нафти й газу

Колишній молодший міністр енергетики Великої Британії, депутат від владної Консервативної партії Кріс Скідмор у п’ятницю оголосив про відставку з парламенту й вихід із політсили через незгоду з намірами уряду розширити видобування нафти й газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пояснюючи своє рішення, Скідмор заявив, що більше не може "підтримувати уряд, який дотримується курсу дій, який, як я знаю, є неправильним і завдасть шкоди в майбутньому".

Йдеться про оголошене минулого року відновлення ліцензування видобутку нафти й газу в Північному морі, покликане покращити енергетичну безпеку Британії. Критики ще тоді говорили, що воно суперечить кліматичним зобов’язанням Лондона.

Законопроєкт про ліцензування морських нафтових родовищ у разі схвалення призведе до того, що Британія відновить щорічні раунди ліцензування нових проектів буріння нафти та газу. Британські законодавці збираються знову обговорити його наступного тижня,

Відставка Скідмора призведе до чергових додаткових виборів до Палати громад за його рідним округом на заході Англії, збільшуючи тиск на Консервативну партію перед загальними виборами, які мають відбутися до кінця року.

Лідер консерваторів Ріші Сунак намагається зберегти єдність у партії, яка, за результатами опитувань, відстає від опозиційної Лейбористської партії на щонайменше два десятки відсоткових пунктів.

Минулого року Сунак пом’якшив кілька "зелених" політик, зокрема відтермінувавши заборону на продаж бензинових і дизельних автомобілів на п’ять років, до 2035-го.