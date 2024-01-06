Британский депутат уходит в отставку из-за намерений правительства увеличить добычу нефти и газа

Бывший младший министр энергетики Великобритании, депутат от властной Консервативной партии Крис Скидмор в пятницу объявил об отставке из парламента и выходе из политсилы из-за несогласия с намерениями правительства расширить добычу нефти и газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Объясняя свое решение, Скидмор заявил, что больше не может "поддерживать правительство, которое придерживается курса действий, которое, как я знаю, неправильно и нанесет ущерб в будущем".

Речь идет об объявленном в прошлом году возобновлении лицензирования добычи нефти и газа в Северном море, призванном улучшить энергетическую безопасность Британии. Критики еще тогда говорили, что оно противоречит климатическим обязательствам Лондона.

Законопроект о лицензировании морских нефтяных месторождений при одобрении приведет к тому, что Британия возобновит ежегодные раунды лицензирования новых проектов бурения нефти и газа. Британские законодатели собираются снова обсудить его на следующей неделе,

Отставка Скидмора приведет к очередным дополнительным выборам в Палату общин по его родному округу на западе Англии, увеличивая давление на Консервативную партию перед всеобщими выборами, которые должны состояться до конца года.

Лидер консерваторов Риши Сунак пытается сохранить единство в партии, которая, по результатам опросов, отстает от оппозиционной Лейбористской партии по меньшей мере на два десятка процентных пунктов.

В прошлом году Сунак смягчил несколько "зеленых" политик, в частности, отсрочив запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей на пять лет, до 2035-го.