Норвезька розвідка: Мігранти, що прибули з РФ, отримували шпигунські завдання

Серед мігрантів, які у 2015 році пробули з Росії до Норвегії через прикордонний пункт пропуску Стурскуг, були люди, які отримували завдання від іноземних спецслужб.

Як пише "Європейська правда", про це заявив керівник контррозвідки країни (PST) Атле Танген, повідомляє NRK.

"Ми виявили, що служби іноземних держав відправляли людей на (шпигунські) місії", – розповів керівник контррозвідки у своєму подкасті.

У коментарях NRK Танген підтвердив, що PST раніше не оприлюднювала цю інформацію, але не сказав, що сталося з тими шпигунами, яких було викрито.

"Про цих людей подбали та поводилися з ними по-різному. Я не хочу нічого говорити про їхню національність", – сказав він.

За словами очільника контррозвідки, він би не використовував термін "шпигуни" для опису людей, яких виявили, адже це були не агенти розвідки в традиційному розумінні, а люди, яких розвідувальні організації обманом або погрозами змусили виконувати завдання.

"Незаконна розвідка проти біженців та вербування біженців, які прямують до Норвегії, з метою змусити їх проводити тут незаконну розвідку, все ще актуальні. З цієї причини ми не можемо зараз розповідати про це більш детально", – додав Танген.

У 2015 році сирійці, афганці та іракці, серед інших, щотижня сотнями приїжджали на велосипедах до норвезького кордону з боку Росії в пошуках притулку.

Раніше співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь російських спецслужб.

Перед цим суд у Польщі визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.

Шістнадцятьом фігурантам у листопаді оголосили звинувачення у шпигунстві, зокрема в підготовці підриву потягів з гуманітарною допомогою для України, а також стеженні за військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

Відомо, що серед засуджених – російський хокеїст польського клубу із Сосновця Максим С., арештований у червні, а також, за даними польських ЗМІ, "два українські юристи та політолог, викладач французької мови, фармацевт, інженер-програміст".