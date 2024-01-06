Норвежская разведка: Мигранты, прибывшие из РФ, получали шпионские задания

Среди мигрантов, которые в 2015 году прибыли из России в Норвегию через пограничный пункт пропуска Стурскуг, были люди, которые получали задания от иностранных спецслужб.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель контрразведки страны (PST) Атле Танген, сообщает NRK.

"Мы обнаружили, что службы иностранных государств отправляли людей на (шпионские) миссии", – рассказал руководитель контрразведки в своем подкасте.

В комментариях NRK Танген подтвердил, что PST ранее не обнародовала эту информацию, но не сказал, что случилось с теми шпионами, которые были разоблачены.

"Об этих людях позаботились и обращались с ними по-разному. Я не хочу ничего говорить об их национальности", – сказал он.

По словам главы контрразведки, он бы не использовал термин "шпионы" для описания людей, которых обнаружили, ведь это были не агенты разведки в традиционном понимании, а люди, которых разведывательные организации обманом или угрозами заставили выполнять задания.

"Незаконная разведка против беженцев и вербовка беженцев, направляющихся в Норвегию, с целью заставить их проводить здесь незаконную разведку, все еще актуальны. По этой причине мы не можем сейчас рассказывать об этом более подробно", – добавил Танген.

В 2015 году сирийцы, афганцы и иракцы, среди прочих, еженедельно сотнями приезжали на велосипедах к норвежской границе со стороны России в поисках убежища.

Ранее сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Перед этим суд в Польше признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.

Шестнадцати фигурантам в ноябре предъявили обвинения в шпионаже, в частности в подготовке подрыва поездов с гуманитарной помощью для Украины, а также слежке за военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

Известно, что среди осужденных – российский хоккеист польского клуба из Сосновца Максим С., арестованный в июне, а также, по данным польских СМИ, "два украинских юриста и политолог, преподаватель французского языка, фармацевт, инженер-программист".