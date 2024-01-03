У Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві росіянина

Співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь російських спецслужб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Росіянина затримали ще 20 грудня минулого року. Кримінальну справу проти нього порушили за незаконне збирання і передачу секретної інформації та іншої інформації іноземній розвідці.

Зібрані під час розслідування дані свідчать про те, що громадянин РФ збирав і передав російській спецслужбі інформацію про критичну інфраструктуру і військові об'єкти в Латвії.

За даними, наявними в розпорядженні спецслужби, чоловік надавав й інші види підтримки російській спецслужбі в забезпеченні діяльності, спрямованої проти Латвії.

На п'яти об'єктах, до яких підозрюваний мав хоч якийсь стосунок, проведено кримінально-процесуальні дії. Під час обшуків вилучено великий обсяг документів і носіїв інформації.

Нагадаємо, в листопаді ексдепутат Сейму Латвії отримав тюремний термін за шпигунство на користь РФ.

Президент Латвії минулоріч у вересні після початку роботи на посаді ініціював посилення покарання за злочини проти держави.

