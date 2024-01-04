Туск обіцяє переконувати перевізників не блокувати кордон з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переконуватиме польських перевізників не використовувати блокаду українського кордону як метод захисту своїх інтересів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал wnp.pl з посиланням на PAP.

"Мій уряд і я особисто будемо робити все, блокують вони (кордон) чи ні, щоб ефективно захищати їхні інтереси – в цій нерівній конкуренції з українськими перевізниками сьогодні" – наголосив прем'єр.

За його словами, блокада, особливо в умовах ескалації бомбардувань та все більш інтенсивних дій на фронті з боку Росії, не полегшить це завдання та переговори.

"Я більш ефективно захищатиму польських перевізників, коли блокади не буде... Наші аргументи будуть краще почуті, коли Польща не буде країною, яка блокує кордон", – зазначив Туск.

Він також запевнив, що розуміє інтереси польських перевізників та фермерів та нагадав, що блокада з боку фермерів була призупинена після візиту міністра сільського господарства.

"Я повинен вивчити причини, чому... деякі фермери вирішили повернутися до блокади кордону" – сказав Туск, додавши, що хотів би з'ясувати, чому "ця довіра була такою короткою".

Напередодні польські фермери з організації "Ошукане село" оголосили про відновлення блокади пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Раніше в Медику приїздив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив, що вимоги фермерів будуть виконані, однак, за словами лідера організації Романа Кондрува, письмового запевнення він не отримував.

Перед цим польський прем'єр-міністр заявив, що уряд Польщі наближається до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада. У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.