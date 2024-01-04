Польські фермери відновили блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині"

Польські фермери з організації "Ошукане село" з 09:00 4 січня відновили блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Суспільне".

За словами лідера протестувальників Романа Кондрува, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину, тоді як протест, попередньо, триматиме до 3 лютого.

Польські фермери вимагають від уряду субсидій на кукурудзу, ліквідних кредитів для фермерів і збереження сільськогосподарського податку на тогорічному рівні.

Напередодні польські фермери з організації "Ошукане село" оголосили про відновлення блокади пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

"Ми не отримали письмового підтвердження того, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо протест", – пояснив Кондрув.

Раніше в Медику приїздив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив, що вимоги фермерів будуть виконані, однак, за словами Кондрува, письмового запевнення він не отримував.

Нагадаємо, фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року.

24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.