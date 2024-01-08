Бербок: "Хезболлі" та хуситам слід припинити гру з вогнем на Близькому Сході

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримувані Іраном ліванський радикальний рух "Хезболла" та хусити повинні припинити небезпечну "гру з вогнем" на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала перед своєю поїздкою до Ізраїлю, повідомляє DW.

За словами німецької міністерки, із сектора Гази не повинна виходити загроза існуванню Ізраїлю, а бойовики ХАМАС повинні скласти зброю.

Бербок вважає, що нинішньою геополітичною кризою можна скористатися для нової спроби встановлення мирного порядку.

"Регіон має вийти із вічного циклу насильства", – зазначила очільниця МЗС Німеччини.

Бербок особливо виділила потребу жителів сектора Гази в "набагато більшому обсязі гуманітарної допомоги".

Також очільниця німецького МЗС закликала Ізраїль захистити мирних громадян сектора Гази, наголосивши, що жителям цього регіону, а також західного берега річки Йордан необхідний "шанс на життя в безпеці, гідності та самовизначенні".

"Для цього Ізраїлю, який має право та обов'язок на самооборону від терору, слід у ході своїх військових дій набагато краще захищати цивільних", – наголосила вона.

Раніше високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ліванське бойове угруповання "Хезболла" не прагне війни з Ізраїлем.

Він також застеріг від втягування Лівану в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Раніше повідомляли, що уряд Німеччини стежить за ситуацією на кордоні між Ізраїлем і Ліваном і вважає реальним ризик ескалації між двома країнами.