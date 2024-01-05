У Німеччині вважають реальним ризик ескалації між Ізраїлем і Ліваном

Уряд Німеччини стежить за ситуацією на кордоні між Ізраїлем і Ліваном і вважає реальним ризик ескалації між двома країнами.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер, якого цитує DW.

"Ризик ескалації, на жаль, дуже реальний", – сказав він.

Заяви представника німецького МЗС пролунали на тлі вбивства високопоставленого лідера ХАМАС Салеха аль-Арурі на півдні Лівану, що викликало занепокоєння, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може поширитися на весь регіон.

Підтримувана Іраном терористична організація Хезболла пообіцяла помститися за це вбивство.

Раніше стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у неділю, 7 січня, вирушає з візитом на Близький Схід.

Також цього тижня на Близький Схід вирушає держсекретар США Ентоні Блінкен. Він відвідає Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль, а також побуває на Західному березі річки Йордан і зробить додаткову зупинку в Греції.