Боррель застеріг від втягування Лівану в близькосхідний конфлікт

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у суботу забив на сполох щодо втягування Лівану в регіональний конфлікт, що є наслідком війни Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з прем'єром Лівану Наджибом Мікаті під час візиту до близькосхідної країни, повідомляє Reuters.

За його словами, вкрай важливо уникнути регіональної ескалації на Близькому Сході. Глава дипломатії ЄС попередив Ізраїль, що ніхто не виграє від регіонального конфлікту.

Коментарям Борреля передували його перемовини з вищими посадовими особами уряду Лівану, де обговорювалися події в Газі та навколо неї, включаючи вплив війни та ситуацію на ізраїльсько-ліванському кордоні.

"Ми спостерігаємо тривожну інтенсифікацію перестрілок через "блакитну лінію", – сказав топ-дипломат ЄС.

Нинішня лінія розмежування між Ізраїлем та Ліваном, відома як "блакитна лінія", – це кордон, нанесений на карту ООН, який позначає лінію, до якої відійшли ізраїльські війська, коли залишили південний Ліван у 2000 році.

Раніше повідомляли, що уряд Німеччини стежить за ситуацією на кордоні між Ізраїлем і Ліваном і вважає реальним ризик ескалації між двома країнами.

Перед цим стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у неділю, 7 січня, вирушає з візитом на Близький Схід, де зокрема відвідає й Ліван.

Також в ЗМІ з'явилася інформація, що в адміністрації президента Джо Байдена розробляють плани реагування США на випадок того, якщо війна в Газі переросте в ширший і затяжний регіональний конфлікт.