Бербок: "Хезболле" и хуситам следует прекратить игру с огнем на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживаемое Ираном ливанское радикальное движение "Хезболла" и хуситы должны прекратить опасную "игру с огнем" на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала перед своей поездкой в Израиль, сообщает DW.

По словам немецкого министра, из сектора Газы не должна исходить угроза существованию Израиля, а боевики ХАМАС должны сложить оружие.

Бербок считает, что нынешним геополитическим кризисом можно воспользоваться для новой попытки установления мирного порядка.

"Регион должен выйти из вечного цикла насилия", – отметила глава МИД Германии.

Бербок особо выделила потребность жителей сектора Газа в "гораздо большем объеме гуманитарной помощи".

Также глава немецкого МИД призвала Израиль защитить мирных граждан сектора Газы, подчеркнув, что жителям этого региона, а также Западного берега реки Иордан необходим "шанс на жизнь в безопасности, достоинстве и самоопределении".

"Для этого Израилю, который имеет право и обязанность на самооборону от террора, следует в ходе своих военных действий гораздо лучше защищать гражданских", – подчеркнула она.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ливанская боевая группировка "Хезболла" не хочет войны с Израилем.

Он также предостерег от втягивания Ливана в конфликт между Израилем и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что правительство Германии следит за ситуацией на границе между Израилем и Ливаном и считает реальным риск эскалации между двумя странами.