Перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" залишається черга з вантажівок попри розблокування

Перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною залишаються черги з вантажівок попри припинення блокади польськими фермерами увечері 6 січня.

Про це у коментарі Укрінформу заявив речник української Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, станом на ранок 8 січня у чергах залишаються 550 вантажівок.

Водночас, як додав представник ДПСУ, після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.

Демченко додав, що поляки продовжують блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1350 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", – сказав речник.

Нагадаємо, фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року. 24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити. Але 4 січня блокада все ж відновилась.

Увечері 6 січня було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", аби ті призупинили блокування пункту пропуску в Медиці.

Наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.