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У Німеччині після сутички з поліцією помер мігрант

Понеділок, 8 січня 2024, 13:26

Під час поліцейської операції в центрі прийому шукачів притулку в Мюльхаймі на заході Німеччини помер 26-річний чоловік з Гвінеї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на поліцію.

За словами правоохоронців з Бохума, вони розслідують обставини, що призвели до смерті чоловіка після того, як справа перейшла до них від поліції сусіднього Мюльхайма.

Зазначають, що служба безпеки центру повідомила поліції в суботу ввечері, що чоловік напав на персонал. Правоохоронці стверджують, що коли вони знайшли його в своїй кімнаті, він напав і на них.

Оскільки чоловік чинив опір, кажуть поліціянти, їм довелося двічі застосувати електрошокер, при цьому інцидент не був вичерпаний, і сутичка перемістилася у внутрішній двір центру.

Врешті-решт, зазначають правоохоронці, чоловіка вдалося втихомирити та арештувати. Під час інциденту двоє поліцейських отримали укуси, а жінка – удар ногою по голові. Для надання допомоги мігранту та поліцейським була викликана швидка допомога.

У кареті швидкої допомоги чоловік втратив свідомість під час надання допомоги. Потім його доставили до лікарні, де він помер.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав досягнуту у ЄС домовленість реформувати систему міграції та надання притулку у Євросоюзі.

Нагадаємо, Угорщина виступила категорично проти угоди ЄС з реформування системи міграції і притулку.

20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку. 

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено. 

Країни, розташовані далі вглиб континенту, отримають вибір: прийняти певну кількість мігрантів або сплатити кошти до спільного фонду ЄС. Європарламент ще має проголосувати за цю угоду на пленарному засіданні, яке має відбутися наступної весни.

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