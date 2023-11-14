У Німеччині в 2023 році зросло число нападів на біженців

У Німеччині 2023 року значно зросла кількість нападів на біженців і прохачів притулку, а також на гуртожитки для мігрантів.

Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит парламентської фракції Лівої партії, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За перші дев'ять місяців поточного року було скоєно 1515 таких правопорушень, тобто більше, ніж за весь попередній рік, коли зафіксували 1371 напад.

Тільки в третьому кварталі цього року в гуртожитках для біженців скоєно 30 нападів, 23 з них поліція приписала правим екстремістам.

Крім того, правоохоронці вважають, що 375 із 417 політично вмотивованих нападів на біженців поза їхніми місцями проживання, зареєстрованих у липні-вересні, скоїли представниками крайніх правих угруповань.

Ще 19 таких злочинів були пов'язані з феноменом "іноземної ідеології" (злочини, мотив яких пов'язаний з ненімецьким походженням злочинців. – Ред.), ще два були віднесені до категорії злочинів лівих екстремістів.

Мотиви деяких нападів залишаються незрозумілими. Насильство було застосовано в 55 випадках.

"Щодня на біженців у Німеччині скоюють напади, їх принижують, ставляться до них вороже", – заявила агентству депутатка від Лівої партії Клара Бюнгер.

Причини зростання таких злочинів вона вбачає в нинішніх дебатах у Німеччині щодо зміни міграційного законодавства. Вона закликала посилити захист біженців у Німеччині.

Нагадаємо, за даними опитувань, переважна більшість німців побоюються, що внаслідок війни на Близькому Сході великі терористичні атаки можуть статися і в Німеччині.

Тим часом у країні активно дискутують, як зменшити кількість нелегальних мігрантів. Канцлер Олаф Шольц домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.