В Германии после столкновения с полицией умер мигрант

Во время полицейской операции в центре приема искателей убежища в Мюльхайме на западе Германии умер 26-летний мужчина из Гвинеи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на полицию.

По словам правоохранителей из Бохума, они расследуют обстоятельства, приведшие к смерти мужчины после того, как дело перешло к ним от полиции соседнего Мюльхайма.

Отмечается, что служба безопасности центра сообщила полиции в субботу вечером, что мужчина напал на персонал. Правоохранители утверждают, что когда они нашли его в своей комнате, он напал и на них.

Поскольку мужчина оказал сопротивление, говорят полицейские, им пришлось дважды применить электрошокер, при этом инцидент не был исчерпан, и стычка переместилась во внутренний двор центра.

В конце концов, отмечают правоохранители, мужчину удалось утихомирить и арестовать. Во время инцидента двое полицейских получили укусы, а женщина – удар ногой по голове. Для оказания помощи мигранту и полицейским была вызвана скорая помощь.

В карете скорой мужчина потерял сознание во время оказания помощи. Затем его доставили в больницу, где он умер.

В Германии в 2023 году значительно возросло число нападений на беженцев и просителей убежища, а также на общежития для мигрантов.

В прошлом году канцлер Олаф Шольц договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.