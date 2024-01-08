Мэр хорватского Дубровника говорит об угрозах после приглашения сербского певца

Городской голова Дубровника Мато Франкович заявил, что получил угрозы после того, как в городе в новогоднюю ночь выступил сербский певец Здравко Чолич.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил "Балканский обозреватель".

Франкович опубликовал письмо с угрозами в социальных сетях, отметив: "Поздравления для доброго утра от "защитников", которые не имели смелости подписаться".

Письмо отправлено якобы от имени "Хорватских защитников "Тигрови" и 4-й бригады". Это элитные подразделения хорватской армии, которые в частности участвовали в боях за Дубровник в начале 1990-х.

Авторы послания указывают, что защищали Дубровник от четников в 1991 году, а мэр города приглашает сербских певцов, таких как Здравко Чолич, которые "пели для четников", чем "смеется над хорватским народом".

Также письмо содержит "последнее предупреждение" в сторону Франковича, которого угрожают повесить, а центральную улицу Страдун, где проходил концерт, взорвать.

Здравко Чолич родился в Сараево, стал звездой во времена Югославии, а сейчас живет в Белграде. Новогодний концерте исполнителя на Страдуне пришли посмотреть около 25 тысяч зрителей.

Между Хорватией и Сербией существуют давние политические и исторические противоречия, кульминацией которых стала война 1992-1995 годов.

Недавно в Хорватии аэропорт Дубровника назвали в честь средневекового ученого Руджера Бошковича, что вызвало возмущение у сербов, которые считают ученого представителем своего народа.