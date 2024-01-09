Reuters: Білий дім обговорив з оборонними компаніями США виробництво зброї для України

Представники Білого дому зустрілися в понеділок з керівниками компаній військово-промислового комплексу, щоб обговорити виробництво зброї для України.

Про це агентству Reuters розповіли високопосадовці американської адміністрації, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає агентство, зустріч була спрямована на підкріплення інтересу адміністрації президента США Джо Байдена до забезпечення доступу України до передового американського обладнання.

"Розмова була зосереджена на низці систем, в тому числі на безпілотних літальних апаратах, на тому, як їм протидіяти, а також на вирішенні проблеми розмінування", – повідомив один з посадовців.

Зустріч скликав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, щоб "посилити увагу до допомоги Україні у подоланні ключових технологічних викликів, які, як вони визначили, гальмують їхній прогрес і динаміку на полі бою", сказав інший співрозмовник.

На зустріч були запрошені представники компаній Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc (PLTR.N) і Anduril Industries Inc, Skydio та інші.

Представники адміністрації заявили, що будь-які зусилля з підтримки України будуть обмежені без додаткового пакета допомоги на суму понад 100 мільярдів доларів, який включає близько 50 мільярдів доларів нової допомоги у сфері безпеки для України, і який має схвалити Конгрес.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Водночас президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.