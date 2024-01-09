Reuters: Белый дом обсудил с оборонными компаниями США производство оружия для Украины

Представители Белого дома встретились в понедельник с руководителями компаний военно-промышленного комплекса, чтобы обсудить производство оружия для Украины.

Об этом агентству Reuters рассказали высокопоставленные чиновники американской администрации, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, встреча была направлена на подкрепление интереса администрации президента США Джо Байдена к обеспечению доступа Украины к передовому американскому оборудованию.

"Разговор был сосредоточен на ряде систем, в том числе на беспилотных летательных аппаратах, на том, как им противодействовать, а также на решении проблемы разминирования", – сообщил один из чиновников.

Встречу созвал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, чтобы "усилить внимание к помощи Украине в преодолении ключевых технологических вызовов, которые, как они определили, тормозят их прогресс и динамику на поле боя", сказал другой собеседник.

На встречу были приглашены представители компаний Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc (PLTR.N) и Anduril Industries Inc, Skydio и другие.

Представители администрации заявили, что любые усилия по поддержке Украины будут ограничены без дополнительного пакета помощи на сумму более 100 миллиардов долларов, который включает около 50 миллиардов долларов новой помощи в сфере безопасности для Украины, и который должен одобрить Конгресс.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Вместе с тем, президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.