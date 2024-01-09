Грузія екстрадувала до США обвинуваченого в особливо тяжких злочинах

Із Грузії до США екстрадували особу, яка перебувала у розшуку Інтерполу за особливо тяжкі злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

У грузинській прокуратурі зазначили, що екстрадованого розшукували компетентні органи США у 2017-2021 роках за сексуальне насильство щодо неповнолітніх і напад на члена сім'ї у штаті Техас, а також за членство в організованій злочинній групі у штаті Луїзіана та інші злочини.

"На підставі клопотання Генеральної прокуратури Грузії Тбіліський міський суд визнав допустимою екстрадицію зазначеної особи до США", – поінформувало відомство.

26 грудня міністр юстиції Грузії ухвалив остаточне рішення щодо екстрадиції, після чого обвинуваченого передали американській стороні.

Нагадаємо, у вересні естонський уряд вирішив екстрадувати до США криптопідприємців Івана Туригіна та Сергія Потапенка, яких звинувачують у шахрайстві та злочинних змовах з метою відмивання грошей.

А у серпні Чехія вирішила видати Франції підозрюваного у відмиванні грошей українця.