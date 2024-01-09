Грузия экстрадировала в США обвиняемого в особо тяжких преступлениях

Из Грузии в США экстрадировали человека, который находился в розыске Интерпола за особо тяжкие преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

В грузинской прокуратуре отметили, что экстрадированного разыскивали компетентные органы США в 2017-2021 годах за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и нападение на члена семьи в штате Техас, а также за членство в организованной преступной группе в штате Луизиана и другие преступления.

"На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии Тбилисский городской суд признал допустимой экстрадицию указанного лица в США", – проинформировало ведомство.

26 декабря министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции, после чего обвиняемого передали американской стороне.

Напомним, в сентябре эстонское правительство решило экстрадировать в США криптопредпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, которых обвиняют в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег.

А в августе Чехия решила выдать Франции подозреваемого в отмывании денег украинца.