Чехія вирішила видати Франції підозрюваного у відмиванні грошей українця

У середу суд у чеському місті Пльзень постановив екстрадувати українця Володимира Браїловського до Франції для притягнення до кримінальної відповідальності за відмивання грошей на території Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє чеський портал Novinky.cz.

50-річний українець, який постійно проживав у Карлових Варах, був затриманий місцевою поліцією у квітні на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого судом Бордо.

"Він брав участь в операціях з інвестування, приховування або конвертації доходів, отриманих від незаконного обігу наркотиків", – йдеться у повідомленні французької прокуратури.

Суд запросив у французької сторони додаткову інформацію у справі, що виходить за межі ордера на арешт.

"З них ми маємо кращу картину причетності запитуваної особи до злочинної діяльності та незаконності її дій. З них ми можемо зробити висновок про обґрунтовану підозру в його причетності до незаконної оборудки", – пояснив Голова Верховного Суду.

З документів французької прокуратури стало відомо, що все почалося з перевірки легкового автомобіля Opel на автостраді поблизу Бордо в листопаді 2021 року.

Тоді співробітники поліції виявили понад 180 тисяч євро готівкою в таємній схованці в подвійному дні багажника. Спочатку водій стверджував, що це була позика від його сім'ї на заплановану покупку нерухомості в Німеччині.

"Пізніше він підтвердив свідчення батька, що саме Браїловський дав їм гроші на купівлю автобуса в Іспанії. Це нібито виявилося правдою, але жоден з них не зміг пред'явити жодного документа або будь-якої конкретної інформації про заплановану ділову операцію", – цитує головуючий суддя Павло Файт матеріал французької сторони.

Ще одним доказом є дані мобільних телефонів, які показують, що пара кур'єрів контактувала з українцем і займалася збором 220 тисяч євро в Амстердамі.

"Це підтверджує, що Браїловський відігравав важливу роль у шахрайському обігу великих сум грошей в межах Європейського Союзу і що він був співучасником", – підсумувала французька прокуратура.

Сам Браїловський заявив суду, що не згоден на екстрадицію до Франції.

"Я не розумію, в чому я винен. Я передав гроші, щоб купити автобус в Іспанії. Що сталося після цього, я не знаю", – знизав плечима він під час допиту в залі суду. Він подав скаргу на свою екстрадицію, рішення щодо якої прийматиме Високий суд у Празі.

Як раніше повідомлялося, в ООН спростували дипстатус Фірташа, який нібито допоміг йому уникнути екстрадиції. Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO) заявила, що не надавала дипломатичного статусу українському одіозному бізнесмену Дмитру Фірташу, який перебуває в Австрії в очікуванні екстрадиції у США.