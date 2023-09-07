Естонія видасть США обвинувачених у криптошахрайстві бізнесменів

Естонський уряд вирішив екстрадувати до США криптопідприємців Івана Туригіна та Сергія Потапенка, яких звинувачують у шахрайстві та злочинних змовах з метою відмивання грошей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, інформує ERR.

Згідно з матеріалами уряду, Міністерство юстиції США надіслало до Естонії письмовий запит про екстрадицію двох осіб. Хар'юський повітовий суд ще в березні 2023 року визнав екстрадицію двох осіб до США юридично допустимою.

Потапенка і Туригіна звинувачують в обмані сотень тисяч жертв за допомогою багатоходової схеми, за якою тих спонукали укладати шахрайські контракти на оренду обладнання з сервісом майнінгу криптовалют під назвою HashFlare.

Крім того, потерпілих вмовляли інвестувати в банк віртуальної валюти під назвою Polybius Bank, який не був банком і не виплачував обіцяні дивіденди.

За даними слідства, жертви шахрайства втратили понад 575 млн доларів. Потапенку і Туригіну також закидають використання підставних компаній для відмивання доходів від шахрайства.

За словами прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, рішення уряду можна оскаржити в суді. Туригіну і Потапенку загрожує до 20 років тюремного строку в разі визнання їхньої провини за кожен із імовірних злочинів.

Раніше повідомляли, що Сполучені Штати у координації з Великою Британією запровадили санкції проти одинадцяти осіб, які входять до складу російського кіберзлочинного угруповання Trickbot.

Нагадаємо, наприкінці серпня США за участю Великої Британії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Румунії та Франції провели операцію з ліквідації хакерської мережі Qakbot, яку кіберзлочинці використовують для фінансових злочинів.

А у травні ФБР знищило шпигунську програму, яку РФ використовувала 20 років.