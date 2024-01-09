Президентка Грузії: Завжди було відчуття, що Росія – наш ворог

Президентка Грузії завжди мала відчуття, що її країна впродовж століть має одного ворога – Росію, хоча дехто, на думку Саломе Зурабішвілі, не усвідомлює цього й сьогодні.

Як пише "Європейська правда", таку заяву Зурабішвілі наводить "Грузия Online".

"Можливо, в якісь періоди після здобуття незалежності (Грузії) хтось міг подумати, що могло бути інше ставлення з боку Росії", – зазначила Зурабішвілі.

За її словами, сьогодні немає жодної ознаки з РФ, яка вказувала б на те, що в Росії є свідомість або бажання встановити рівноправні відносини зі своїми сусідами.

"Можливо, дехто не усвідомлює (що Росія – ворог), дехто – не хоче цього розуміти, а декого це влаштовує. Але це факт, який і сам (ворог) не приховує. У всьому простежується цей факт", – зазначила Зурабішвілі.

Президентка Грузії регулярно виступає з критичними заявами на адресу Росії та критикує курс уряду за його проросійськість.

Нещодавно Зурабішвілі висловили обурення через рішення "парламенту" невизнаної Абхазії передати Росії комплекс державних дач "Бічвінда" у Піцунді, що на узбережжі Чорного моря.

Зурабішвілі також заявляла, що неприємно, коли у Грузії розмовляють мовою ворога – російською мовою.

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