Грузія обурилась рішенням абхазького "парламенту" віддати РФ державні дачі

Міністерство закордонних справ Грузії та президентка Саломе Зурабішвілі висловили обурення через рішення "парламенту" невизнаної Абхазії передати Росії комплекс державних дач "Бічвінда" у Піцунді, що на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Грузинське МЗС у коментарі назвало незаконним актом ратифікацію так званим парламентом окупаційного режиму Абхазії так званої угоди про передання Росії будинку відпочинку "Бічвінта" в Піцунде.

"У світлі міжнародного права будь-яка подібна угода є нікчемною. Тому на тлі окупації Абхазького регіону так звана угода про передачу території не може мати жодної юридичної сили", – нагадали там.

Відомство закликало міжнародну спільноту "дати належну оцінку черговому незаконному кроку Російської Федерації", а Росію – виконувати міжнародні зобов'язання.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі своєю чергою рішуче засудила "чергове захоплення росіянами земель на грузинських територіях та їхню політику повзучої анексії", закликавши міжнародну спільноту "до рішучої та невідкладної реакції".

Strongly condemn another land grab by Russians in Georgian territories & their creeping annexation policies. The strong popular reaction we see around the #Bichvinta transfer is a direct result of continued occupation



I call on the Int. community for a strong and urgent reaction