Грузія обурилась рішенням абхазького "парламенту" віддати РФ державні дачі

Міністерство закордонних справ Грузії та президентка Саломе Зурабішвілі висловили обурення через рішення "парламенту" невизнаної Абхазії передати Росії комплекс державних дач "Бічвінда" у Піцунді, що на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Грузинське МЗС у коментарі назвало незаконним актом ратифікацію так званим парламентом окупаційного режиму Абхазії так званої угоди про передання Росії будинку відпочинку "Бічвінта" в Піцунде.

"У світлі міжнародного права будь-яка подібна угода є нікчемною. Тому на тлі окупації Абхазького регіону так звана угода про передачу території не може мати жодної юридичної сили", – нагадали там.

Відомство закликало міжнародну спільноту "дати належну оцінку черговому незаконному кроку Російської Федерації", а Росію – виконувати міжнародні зобов'язання.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі своєю чергою рішуче засудила "чергове захоплення росіянами земель на грузинських територіях та їхню політику повзучої анексії", закликавши міжнародну спільноту "до рішучої та невідкладної реакції".

Strongly condemn another land grab by Russians in Georgian territories & their creeping annexation policies. The strong popular reaction we see around the #Bichvinta transfer is a direct result of continued occupation



I call on the Int. community for a strong and urgent reaction — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 27, 2023

Як пояснює "Эхо Кавказа", комплекс держдач "Бічвінта" в Піцунді побудували у 1958-1961 роках за розпорядженням Микити Хрущова.

З 1995 року РФ орендувала землю з дачами, а в січні 2022 року – домовилась із самопроголошеною Абхазією про отримання цієї землі у власність "на безоплатній основі" на 49 років із правом капітального будівництва (за погодженням із абхазькою "владою").

Опозиція в невизнаній Абхазії називала угоду ганебною та вимагала її скасування, але в середу, 27 грудня, її ратифікував місцевий "парламент" і підписав так званий "президент" Аслан Бжанія.

Абхазія, розташована в північно-західній частині Грузії на узбережжі Чорного моря, вела війну за відокремлення від Грузії в 1992-93 роках. Після насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році "незалежність" самопроголошеної Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

Дивіться також відео "ЄвроПравди" про те, як Грузія стала проросійською.