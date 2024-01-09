Президент Грузии всегда имела ощущение, что ее страна на протяжении веков имеет одного врага – Россию, хотя некоторые, по мнению Саломе Зурабишвили, не осознают этого и сегодня.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление Зурабишвили приводит "Грузия Online".

"Возможно, в какие-то периоды после независимости (Грузии) кто-то мог подумать, что могло быть другое отношение со стороны России", – отметила Зурабишвили.

По ее словам, сегодня нет ни одного признака из РФ, который указывал бы на то, что в России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями.

"Возможно, некоторые не осознают (что Россия – враг), некоторые – не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, который и сам (враг) не скрывает. Во всем прослеживается этот факт", – отметила Зурабишвили.

Президент Грузии регулярно выступает с критическими заявлениями в адрес России и критикует курс правительства за его пророссийскость.

Ранее Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать России комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде, что на побережье Черного моря.

Зурабишвили также заявляла, что неприятно, когда в Грузии разговаривают на языке врага – на русском языке.

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