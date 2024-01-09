Швеція виділить $5,8 млн для допомоги України через фонд НАТО

Уряд Швеції вирішив надати Україні 50 мільйонів шведських крон (5,8 мільйона доларів) через фонд НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Кошти спрямують до фонду НАТО для України – Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund.

Їх використаюь для проєктів, щодо яких уже ухвалені рішення, але яким бракує фінансування, наприклад, на закупівлю оборонного устаткування, палива, медичного обладнання, обладнання для розмінування.

Також Швеція виділить по 5 мільйонів крон (майже 500 тисяч доларів) для підтримки Грузії та Молдови.

Раніше стало відомо, що Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

Наприкінці листопада Чехія оголосила про виділення 2,5 млн євро до трастового фонду Україна-НАТО для невійськової допомоги.