Швеция выделит $5,8 млн для помощи Украине через фонд НАТО

Правительство Швеции приняло решение о предоставлении Украине 50 миллионов шведских крон (5,8 миллиона долларов) через фонд НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

Средства будут направлены в фонд НАТО для Украины – Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund.

Они будут использоваться для проектов, по которым уже принято решение, но которым не хватает финансирования, например, на закупку оборонного оборудования, топлива, медицинского оборудования, оборудования для разминирования.

Также Швеция выделит по 5 миллионов крон (почти 500 тысяч долларов) для поддержки Грузии и Молдовы.

Ранее стало известно, что Япония внесет около $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.

В конце ноября Чехия объявила о выделении 2,5 млн евро в трастовый фонд Украина-НАТО для невоенной помощи.