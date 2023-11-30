Чехія виділить 2,5 млн євро для трастового фонду Україна-НАТО

Чехія оголосила про виділення 2,5 млн євро до трастового фонду Україна-НАТО для невійськової допомоги.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні чеського уряду напередодні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Česke noviny.

Як зазначили в МЗС Чехії, пропозиція враховує необхідність у сучасному зовнішньополітичному контексті активізувати зусилля, спрямовані на збереження підтримки України серед пріоритетів євроатлантичної спільноти.

Трастовий фонд діє з 2016 року і є інструментом невійськової допомоги Україні. Зокрема, щодо таких товарів, як пальне, медикаменти, продукти харчування, зимовий одяг і системи захисту від безпілотників.

Нагадаємо, напередодні Німеччина оголосила про додатковий внесок до трастового фонду Україна-НАТО у розмірі 11,5 млн євро.

У 2015 році почали діяти трастові фонди Україна-НАТО, кошти з яких використовувались для посилення оперативної сумісності Києва з Альянсом за різними напрямками. Ці фонди після повномасштабного російського вторгнення планують об’єднати в один.