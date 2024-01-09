У Британії планують продовжити термін експлуатації чотирьох АЕС

Британська компанія EDF Energy має намір продовжити термін експлуатації своїх атомних електростанцій у Великій Британії та інвестувати ще 1,3 мільярда фунтів (1,5 мільярда євро) у свій діючий ядерний парк в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Британська EDF заявила, що має намір продовжити термін експлуатації чотирьох сучасних реакторів з газовим охолодженням (AGR) – "Торнесс", "Хейшем 1" та "Хейшем 2", а також "Хартлпул" – за умови отримання дозволу від регулюючих органів, і прийме відповідне рішення до кінця цього року.

Компанія також вивчає можливість продовження терміну експлуатації станції Sizewell B на 20 років довше, ніж заплановано – до 2055 року.

EDF Energy експлуатує п'ять атомних електростанцій у Великій Британії, які виробляють електроенергію, і три, які виводяться з експлуатації у зв'язку з виведенням з експлуатації.

Минулого року виробіток британського ядерного парку EDF склав 37,3 тераватт-годин, що на 15% нижче, ніж роком раніше, через закриття станцій та передбачені законом простої. Компанія має намір підтримувати виробництво на рівні 2023 року щонайменше до 2026 року.

Ще одна нова станція на південному сході Англії, Sizewell C, має запрацювати не раніше середини 2034 року.

В Євросоюзі та Великій Британії більшість реакторів були побудовані в 1970-х і 1980-х роках та введені в експлуатацію приблизно на 30 років.

Раніше міністерка з питань енергетичного переходу Франції Агнес Панньє-Рунахер заявила, що країна потребує більше, ніж шість нових атомних реакторів, які наразі заплановані, і, можливо, має побудувати понад 14 нових реакторів.

Нагадаємо, у листопаді 12 держав-членів Європейського Союзу закликали Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР) – аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

Згадані держави раніше утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику, стверджуючи, що вона дозволить досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива – зокрема російського.

Водночас деякі держави Євросоюзу, як-то Німеччина, виступають проти додаткового нарощування потужностей АЕС.