12 держав просять Єврокомісію підтримати встановлення малих ядерних реакторів у ЄС

12 держав-членів Європейського Союзу закликали Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР) – аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

Про це повідомив французький портал Contexte з посиланням на листа 12-держав-членів, пише "Європейська правда".

У листі Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція закликають Єврокомісію створити "загальноєвропейський промисловий союз" ММР.

На їхню думку, такий союз дозволив би зміцнити "енергетичний суверенітет і конкурентоспроможність промисловості" Європейського Союзу.

Держави вказують, що малі модульні реактори можуть стати "рішенням для виробництва електроенергії без викопного палива у 2030 році", а вже "до 2050 року ядерна енергетика може забезпечити ЄС до 150 гігават (ГВт)" електроенергії, тоді як зараз – 100 ГВт.

12 держав висловили сподівання, що Європейський форум з ядерної енергетики, який відбудеться в Братиславі 6 і 7 листопада, "надасть можливість досягти прогресу в цьому напрямку".

Згадані держави раніше утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику, стверджуючи, що вона дозволить досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива – зокрема російського.

Водночас деякі держави Євросоюзу, як-то Німеччина, виступають проти додаткового нарощування потужностей АЕС.

Малі модульні реактори мають потужність до 300 МВт на енергоблок, тобто близько третини від потужності традиційних ядерних реакторів. Завдяки своєму розміру такі реактори можна розташовувати в місцях, не придатних для більших АЕС.

Перший такий реактор на території ЄС, як повідомлялось, має з’явитись у Румунії.