В Британии планируют продлить срок эксплуатации четырех АЭС

Британская компания EDF Energy намерена продлить срок эксплуатации своих атомных электростанций в Великобритании и инвестировать еще 1,3 миллиарда фунтов (1,5 миллиарда евро) в свой действующий ядерный парк в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Британская EDF заявила, что намерена продлить срок эксплуатации четырех современных реакторов с газовым охлаждением (AGR) – "Торнесс", "Хейшем 1" и "Хейшем 2", а также "Хартлпул" – при условии получения разрешения от регулирующих органов, и примет соответствующее решение до конца этого года.

Компания также изучает возможность продления срока эксплуатации станции "Сайзвел Би" на 20 лет дольше, чем запланировано – до 2055 года.

EDF Energy эксплуатирует пять атомных электростанций в Великобритании, которые производят электроэнергию, и три, которые выводятся из эксплуатации.

В прошлом году выработка британского ядерного парка EDF составила 37,3 тераватт-часов, что на 15% ниже, чем годом ранее, из-за закрытия станций и предусмотренных законом простоев. Компания намерена поддерживать производство на уровне 2023 года как минимум до 2026 года.

Еще одна новая станция на юго-востоке Англии, "Сайзвел Си", должна заработать не раньше середины 2034 года.

В Евросоюзе и Великобритании большинство реакторов были построены в 1970-х и 1980-х годах и введены в эксплуатацию примерно на 30 лет.

Ранее министр по вопросам энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что страна требует больше, чем шесть новых атомных реакторов, которые сейчас запланированы, и, возможно, должна построить более 14 новых реакторов.

Напомним, в ноябре 12 государств-членов Европейского Союза призвали Европейскую комиссию создать промышленный союз для малых модульных ядерных реакторов (ММР) – аналогов атомных электростанций, которые благодаря меньшему размеру могут устанавливаться в большем количестве мест.

Упомянутые государства ранее образовали альянс европейских стран, поддерживающих ядерную энергетику, утверждая, что она позволит достичь целей ЕС по уменьшению зависимости от ископаемого топлива – в частности, российского.

В то же время некоторые государства Евросоюза, такие как Германия, выступают против дополнительного наращивания мощностей АЭС.