Немецкие железнодорожники с вечера начнут самую долгую забастовку за последнее время: почти четверо суток

Немецкий профсоюз машинистов GDL через суд добился права на проведение новой забастовки и, если решение не отменят в апелляционной инстанции, начнет ее уже вечером.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Забастовка машинистов GDL станет самой продолжительной из подобных акций за последнее время. Deutsche Bahn еще надеется остановить ее из-за апелляционного разбирательства, которое состоится во вторник вечером, однако фактическая подготовка к забастовке уже началась.

Сначала машинисты остановят движение грузовых поездов с примерно 18 часов 9 января. С 2 часов ночи члены профсоюза прекратят выходить на пассажирские рейсы Deutsche Bahn и других компаний, и вернутся только в 18 часов в пятницу 12 января.

В связи с акцией планируют многочисленные отмены поездов. В DB объявили, что задействуют на неотмененных рейсах гораздо более длинные поезда, чтобы перевезти максимальное количество людей, но забастовка все равно может повлиять на планы миллионов пассажиров, особенно тех, которые пользуются региональными электричками.

Во время предыдущих забастовок GDL в 2023 году приходилось отменять около 80% поездов дальнего следования, а в отдельных федеральных землях движение фактически прекратилось.

В конце прошлой недели железная дорога предложила профсоюзу новые варианты компромисса, чтобы избежать забастовки, но предложение отклонили.

Одним из ключевых вопросов спора является требование о сокращении рабочих часов с 38 до 35 в неделю для работников, работающих посменно. Также речь идет о повышении заработной платы и дополнительной компенсации за инфляцию.

Напомним, с декабря между Берлином и Парижем впервые за почти 10 лет начал курсировать ночной купейный поезд.