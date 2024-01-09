Блінкен обговорить "подальші кроки" у Газі на зустрічі з лідерами Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, де обговорить "подальші кроки" у війні єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС під час зустрічі з ізраїльськими лідерами, зокрема прем'єром Біньяміном Нетаньягу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Нам є про що поговорити, зокрема про подальші кроки", – сказав топ-дипломат США, який з суботи відвідав Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, а також Туреччину і Грецію.

Виступаючи разом з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом перед їхньою зустріччю у вівторок вранці, Блінкен сказав, що поділиться з ізраїльським урядом тим, що він почув від країн арабського регіону.

Намагаючись пом'якшити регіональну напруженість, держсекретар обговорює плани майбутнього управління сектором Гази, до яких можуть бути залучені сусіди Ізраїлю, де більшість населення становлять мусульмани.

У понеділок перед від'їздом до Ізраїлю Блінкен заявив, що регіональні держави прагнуть інтеграції з Ізраїлем, але лише за умови, що плани нормалізації відносин включатимуть "практичний шлях" до майбутньої палестинської держави.

У вівторок він сказав своєму ізраїльському колезі Ісраелю Кацу, що існують можливості для регіональної інтеграції та зв'язків, "але потрібно пройти через дуже складний момент".

Раніше Блінкен заявив, що війна між Ізраїлем і ХАМАС, яка зараз зосереджена в Газі, "може легко дати метастази" за межами палестинської території.

Він назвав пропозиції деяких ізраїльських міністрів і законодавців щодо виселення палестинців з Гази "безвідповідальними" і "провокаційними" і заявив, що ООН має відігравати "вирішальну роль" у розселенні переміщених осіб.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.