Двое граждан Британии остаются заложниками ХАМАС в секторе Газа

Среди людей, которых все еще удерживают в заложниках боевики ХАМАС в секторе Газа, есть двое граждан Великобритании.

Как сообщает BBC, об этом сказал министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Информация прозвучала от него во время сессии вопросов-ответов в парламентском комитете по иностранным делам.

"Заложниками остаются двое британских граждан", – сообщил глава МИД.

На уточняющий вопрос о том, живы ли еще эти люди, Кэмерон ответил, что "не хочет говорить больше".

Израиль сообщал, что до сих пор неизвестна судьба 123 человек, которых боевики ХАМАС похитили во время нападения 7 октября. 23 из них считаются погибшими.

На днях Германия подтвердила гибель еще одного своего гражданина в результате нападения группировки ХАМАС 7 октября.

Напомним, 9 января в Израиле находится с очередным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен.