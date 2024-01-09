Депутата партии Мелони наказали за стрельбу на новогодней вечеринке

Группа партии итальянского премьера "Братья Италии" в нижней палате парламента приостановила членство депутата Эмануэле Поццоло после того, как на новогодней вечеринке он выстрелил и ранил 31-летнего мужчину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Председатель группы "Братьев Италии" в Палате депутатов Томмазо Фотти заявил, что принял решение о приостановлении членства Поццоло "в срочном порядке" в качестве "меры пресечения".

Неизвестно, последуют ли за этим другие санкции в отношении депутата.

Как сообщалось, на новогодней вечеринке в Италии в результате выстрела был ранен 31-летний мужчина. Впоследствии выяснилось, что пистолет, из которого стреляли, принадлежал Поццоло.

Следствие предполагает, что депутат показал гостям свой мини-револьвер 22 калибра, на который у него есть разрешение. Сам Поццоло признал, что принес на вечеринку пистолет, но отрицал, что стрелял.

На прошлой неделе премьер Италии Джорджия Мелони сказала, что попросила передать дело Поццоло на рассмотрение партийной комиссии и отстранить его от работы.