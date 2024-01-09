У Сербії почали порятунок майже 200 тварин, які через розлив Дунаю застрягли на острові

Сербська влада у вівторок, 9 січня, розпочала евакуацію майже 200 тварин, які через незвичайно теплу зиму в грудні застрягли на острові Крчедин посеред Дунаю без їжі й прихистку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Наприкінці минулого року в Сербії кілька тижнів стояла незвично тепла погода, через що Дунай у верхній течії розлився через танення снігу.

Це застало зненацька місцевих фермерів, які пускають худобу випасатись на Крчедині, довкола якого зазвичай тримається мілководдя. Цього ж разу десятки корів, телят і коней опинились у пастці.

Фото: АР

Для порятунку худоби місцева влада привезла огороджений річковий пліт, аби вона була в безпеці під час транспортування. Щоб евакуювати всіх тварин, знадобиться кілька рейсів.

Фото: АР

Міністерство сільського господарства Сербії повідомило, що загалом на Крчедині застрягли 97 корів, 40 телят і 70 коней, більшість – у приватній власності. Відстань від берега становить до трьох кілометрів.

Дунай – найбільша річка Європи, що протікає через низку країн, зокрема Сербію. Острів Крчедин, відомий також як Крчединська Ада, розташований приблизно за 50 кілометрів на північ від Белграда.

Минулого місяця Європейська комісія ініціювала найбільшу за останні 20 років реформу правил добробуту тварин під час транспортування територією ЄС, а також утримання кішок і собак.