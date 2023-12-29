В угорському Будапешті напередодні вийшла з берегів річка Дунай, рівень води досяг найвищого за останнє десятиліття рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Причиною цього стало те, що сильні дощі та снігопади, що змінилися м'якою погодою, спричинили незвично ранні паводки.

EPA-EFE/Zoltan Balogh

Головне управління водного господарства Угорщини повідомило, що в середу пізно ввечері рівень води в Дунаї сягнув позначки 6,93 метра. Востаннє рівень Дунаю перевищував 6 метрів у грудні у 1987 році.

Наприкінці травня 2013 року на тлі екстремальних повеней в Центральній Європі рівень води в Дунаї сягнув 8,91 метра.

Reuters

Reuters

Хоча цьогорічна повінь на Дунаї не завдала значної шкоди Будапешту, експерти попереджають, що зміна клімату може призвести до того, що ранні паводки стануть частішими.

Від повеней потерпає також Німеччина. Вони почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.

У Британії також видали близько 200 попереджень про можливі підтоплення.