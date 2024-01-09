В Сербии начали спасение почти 200 животных, которые из-за разлива Дуная застряли на острове

Сербские власти во вторник, 9 января, начали эвакуацию почти 200 животных, которые из-за необычно теплой зимы в декабре застряли на острове Крчедин посреди Дуная без еды и убежища.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

В конце прошлого года в Сербии несколько недель стояла необычно теплая погода, из-за чего Дунай в верхнем течении разлился из-за таяния снега.

Это застало врасплох местных фермеров, которые пускают скот пастись на Крчедине, вокруг которого обычно держится мелководье. На этот раз десятки коров, телят и лошадей оказались в ловушке.

ФОТО: АР

Для спасения скота местные власти привезли огражденный речной плот, чтобы он был в безопасности во время транспортировки. Чтобы эвакуировать всех животных, понадобится несколько рейсов.

ФОТО: АР

Министерство сельского хозяйства Сербии сообщило, что всего на Крчедине застряли 97 коров, 40 телят и 70 лошадей, большинство – в частной собственности. Расстояние от берега составляет до трех километров.

Дунай – крупнейшая река Европы, протекающая через ряд стран, в частности Сербию. Остров Крчедин, известный также как Крчединская Ада, расположен примерно в 50 километрах к северу от Белграда.

В прошлом месяце Европейская комиссия инициировала крупнейшую за последние 20 лет реформу правил благополучия животных при транспортировке по территории ЕС, а также содержания кошек и собак.