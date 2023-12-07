Єврокомісія пропонує найбільший за 20 років перегляд правил добробуту тварин

Європейська комісія у четвер ініціювала найбільшу за останні 20 років реформу правил добробуту тварин під час транспортування територією ЄС, а також утримання кішок і собак.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Виконавчий орган Європейського Союзу пропонує вперше встановити єдині стандарти ЄС щодо розведення, утримання та поводження з собаками і котами в розплідниках, зоомагазинах та притулках.

Йдеться про скорочення максимально допустимого часу перевезення тварин, оновлення розмірів мінімального простору, в якому вони мають перебувати, обмеження на перевезення за низької температури, а також посилення правил експорту живої худоби за межі Євросоюзу.

Час у дорозі буде скорочено, а під час тривалих поїздок тварини повинні вивантажуватися для відпочинку, годування та водопою. Особливі правила застосовуватимуться до тварин, призначених для забою, а також до вразливих тварин, таких як відлучені телята та вагітні тварини.

Окреме регулювання передбачене для домашніх собак і котів. Воно покликане протидіяти нелегальній торгівлі ними, заборонити їхнє утримання у клітках, забезпечити належне навчання й попередити випадки знущання з тварин.

Обидві законодавчі пропозиції Єврокомісія передасть на розгляд Європейського парламенту та Ради ЄС, які мають погодити й остаточно їх схвалити.

Як повідомлялось, генеральний директор Продовольчо-ветеринарної служби Латвії Маріс Балодіс проситиме Єврокомісію запровадити обмеження на комерційне ввезення котів і собак з Росії та Білорусі.