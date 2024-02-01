У Британії урядовець іде у відставку через погрози розправою за підтримку Ізраїлю

Молодший міністр юстиції уряду Великої Британії, консерватор Майк Фрір оголосив про свою відставку після того, як отримав низку погроз розправою – які, як стверджує, пов'язані з його проізраїльськими поглядами.

Про це Фрір розповів в інтерв’ю таблоїду Daily Mail, повідомляє "Європейська правда".

Британський урядовець оголосив, що вирішив не брати участь у наступних виборах до парламенту після того, як у січні невідомі підпалили офіс у його виборчому окрузі.

Фрір також розповів, як до нього намагався прийти екстреміст Алі Харбі Алі, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство депутата-консерватора, і як він отримав електронного листа з натяком на те, що його хочуть підпалити.

"Настає момент, коли загрози вашій особистій безпеці стають занадто великими", – додав політик.

Майк Фрір представляє виборчий округ з переважно єврейським населення і активно виступав на захист Ізраїлю через його напад на сектор Гази після атак ХАМАС. Він вважає, що його погляди на Ізраїль стали причиною погроз антисемітів.

Депутат став одним із останніх членів Консервативної партії, який вирішив не брати участі в прийдешніх парламентських виборах у другій половині 2024 року.

На початку місяця ексмолодший міністр енергетики Британії Кріс Скідмор оголосив про відставку з парламенту й вихід із політсили через незгоду з намірами уряду розширити видобування нафти й газу.