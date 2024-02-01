В Британии чиновник уходит в отставку после угроз расправой из-за поддержки Израиля

Младший министр юстиции правительства Великобритании, консерватор Майк Фрир объявил о своей отставке после того, как получил ряд угроз расправой – которые, как утверждает, связаны с его произраильскими взглядами.

Об этом Фрир рассказал в интервью таблоиду Daily Mail, сообщает "Европейская правда".

Британский чиновник объявил, что решил не участвовать в следующих выборах в парламент после того, как в январе неизвестные подожгли офис в его избирательном округе.

Фрир также рассказал, как к нему пытался прийти экстремист Али Харби Али, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство депутата-консерватора, и как он получил электронное письмо с намеком на то, что его хотят поджечь.

"Наступает момент, когда угрозы вашей личной безопасности становятся слишком большими", – добавил политик.

Майк Фрир представляет избирательный округ с преимущественно еврейским населением и активно выступал в защиту Израиля из-за его нападения на сектор Газа после атак ХАМАС. Он считает, что его взгляды на Израиль стали причиной угроз антисемитов.

Депутат стал одним из последних членов Консервативной партии, который решил не участвовать в грядущих парламентских выборах во второй половине 2024 года.

В начале месяца экс-младший министр энергетики Британии Крис Скидмор объявил об отставке из парламента и выходе из политсилы из-за несогласия с намерениями правительства расширить добычу нефти и газа.