США за останні чотири дні тричі фіксували військові літаки РФ у районі Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило про виявлення 9 лютого чотирьох російських військових літаків в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як наголосили в NORAD, російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.

"Це вже третій випадок, коли NORAD виявив і відстежив російські літаки за останні чотири дні. Така російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в повідомленні.

NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів для відстеження повітряних суден і вжиття відповідних заходів.

Про виявлення військових літаків Росії в районі Аляски Штати регулярно повідомляли й протягом минулого року.

Нагадаємо, 30 січня Німеччина піднімала в повітря винищувачі своїх ВПС для перехоплення російського розвідувального літака, який був помічений над Балтійським морем біля її берегів.