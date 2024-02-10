США за последние четыре дня трижды фиксировали военные самолеты РФ в районе Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило об обнаружении 9 февраля четырех российских военных самолетов в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметили в NORAD, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

"Это уже третий случай, когда NORAD обнаружил и отследил российские самолеты за последние четыре дня. Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – говорится в сообщении.

NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для отслеживания воздушных судов и принятия соответствующих мер.

Об обнаружении военных самолетов России в районе Аляски Штаты регулярно сообщали и в течение прошлого года.

Напомним, 30 января Германия поднимала в воздух истребители своих ВВС для перехвата российского разведывательного самолета, который был замечен над Балтийским морем у ее берегов.