Німеччина піднімала в повітря винищувачі для перехоплення військового літака РФ
Середа, 31 січня 2024, 07:39
Німеччина підняла в повітря винищувачі своїх ВПС для перехоплення російського розвідувального літака, який був помічений над Балтійським морем біля її берегів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у ВПС Німеччини.
Патруль підняли з авіабази Лааге на північному сході Німеччини після виявлення військового літака РФ в міжнародному повітряному просторі біля Рюгена, йдеться в заяві повітряних сил.
Unsere QRA vom #TLG71 ist zu einem A-Scramble aus Laage aufgestiegen und hat vor Rügen im internationalen Luftraum eine 🇷🇺 Militärmaschine identifiziert, kurzzeitig begleitet, bevor diese wieder nach Osten abgedreht ist. Das Militärflugzeug IL -20M COOT-A flog ohne… pic.twitter.com/bHQWjaXjTb— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) January 30, 2024
Німецький винищувач недовго супроводжував російський літак, перш ніж той повернув на схід, додали у відомстві.
"Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера", – заявили у ВПС Німеччини.
Раніше повідомляли, що у 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО значно посилив свою протиповітряну оборону на східному фланзі, в тому числі за рахунок збільшення кількості винищувачів, спостережних літаків і наземних засобів протиповітряної оборони.
Після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі, розташованій дуже близько до кордону НАТО, члени Альянсу перекинули додаткові винищувачі до Румунії.
У жовтні, після прориву підводного трубопроводу в Балтійському морі, НАТО відправила до регіону додаткові сили і засоби.