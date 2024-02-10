Російського співака Іраклі вдруге завернули на молдовському кордоні

Російського співака грузинського походження Іраклія Пірцхалаву, відомого як Іраклі, знову не пустили до Молдови, де він мав виступати 10 лютого на концерті в одному з нічних клубів Кишинева.

Інформацію порталу NewsMaker підтвердили у молдовській Прикордонній поліції, пише "Європейська правда".

За словами речниці Прикордонної поліції Молдови Раїси Новіцкі, Іраклі "не відповідав умовам в'їзду", тому його не пустили до країни.

Сам виконавець уже висловив обурення діями "цієї влади" Молдови й заявив, що оскаржить рішення в суді.

Іраклі вже не пускали до Молдови в грудні минулого року, де він мав виступити на заході олігарха-втікача Ілана Шора.

У Молдові Шора засудили до 15 років в'язниці у справі про крадіжку мільярда з трьох банків.

Росіянин пізніше стверджував, що тоді "не збирався виступати із закликом голосувати за будь-яку партію".

Молдова не вперше не дозволяє в'їзд на свою територію громадянам Росії. Російське МЗС у відповідь гучно обурюється.