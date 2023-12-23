Російського співака Іраклі не пустили в Молдову

Молдова не пустила в країну російського співака грузинського походження Іраклія Пірцхалаву, відомого як Іраклі.

Інформацію про це 23 грудня підтвердила Newsmaker прессекретарка Прикордонної поліції Раїса Новіцкі, пише "Європейська правда".

За словами Новіцкі, за останню добу 39 громадянам відмовили у в'їзді в Молдову, тому що вони "не відповідали умовам в'їзду". Серед них був і російський співак Іраклі.

Іраклі мав 24 грудня виступити на новорічному концерті в Бєльцях. Цей захід організував олігарх-утікач Ілан Шор, якого у Молдові засудили до 15 років в'язниці у справі про крадіжку мільярда з трьох банків.

Шор останніми роками проживав в Ізраїлі. Однак після нападу ХАМАС він, за даними ЗМІ, міг виїхати до Росії.

Донедавна у Молдові функціонував та організовував антиурядові протести політичний проєкт Шора – популістська партія "Шор", доки КС Молдови не оголосив її незаконною через фінансування з Росії.

Партія спробувала відновити діяльність під назвою "Шанс", її кандидати мали масово балотуватися на місцевих виборах у Молдові. Проте за два дні до голосування їх зняли з перегонів.