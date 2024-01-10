Росія викликала посла Молдови, занепокоївшись через "інструкторів НАТО"

Міністерство закордонних справ Росії 10 січня викликало посла Молдови Ліліана Дарія, якому висловило низку "рішучих протестів" і "занепокоєнь".

Про таке йдеться в повідомленні російського МЗС, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство розповіло молдовському послу про "недружні дії" Кишинева, якими вважає "факти політично вмотивованого переслідування російських і російськомовних ЗМІ", "дискримінацію російських громадян, які в'їжджають до Молдови" та "агресивні заяви антиросійського характеру".

Молдовського посла також сповістили про закриття в'їзду на територію Росії "низці офіційних осіб Республіки Молдова", каже російське МЗС, без уточнень, про кого саме йдеться.

Окремо відомство Сергєя Лаврова висловило занепокоєння через інформацію у ЗМІ про плани Молдови посприяти в підготовці військовослужбовців Збройних сил України на молдовській території "за участю інструкторів з країн НАТО".

МЗС Росії не вперше викликає посла Молдови, аби розповісти йому своє обурення "антиросійськими" діями Кишинева. А офіційні представники відомства часто скочуються до відвертих погроз у бік Молдови.

У Москві при цьому, однак, не згадують, що її війська вже 30 років незаконно перебувають на території Молдови, фактично підтримуючи існування невизнаного Придністров’я, й виводити їх відмовляються.