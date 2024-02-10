Российского певца Иракли во второй раз завернули на молдавской границе

Российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву, известного как Иракли, снова не пустили в Молдову, где он должен был выступать 10 февраля на концерте в одном из ночных клубов Кишинева.

Информацию порталу NewsMaker подтвердили в молдавской Пограничной полиции, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря Пограничной полиции Молдовы Раисы Новицки, Иракли "не соответствовал условиям въезда", поэтому его не пустили в страну.

Сам исполнитель уже выразил возмущение действиями "этой власти" Молдовы и заявил, что обжалует решение в суде.

Иракли уже не пускали в Молдову в декабре прошлого года, где он должен был выступить на мероприятии беглого олигарха Илана Шора.

В Молдове Шора приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда из трех банков.

Россиянин позже утверждал, что тогда "не собирался выступать с призывом голосовать за какую-либо партию".

Молдова не впервые не разрешает въезд на свою территорию гражданам России. Российский МИД в ответ громко возмущается.